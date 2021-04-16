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Купер: сезон для Стэмкоса ни в коем случае не окончен

Купер: сезон для Стэмкоса ни в коем случае не окончен
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, когда стоит ожидать возвращения к игре травмированного Стивена Стэмкоса.

«В ближайшие сутки мы узнаем, связана ли травма Стэмкоса с перенесённой операцией на мышцах кора в прошлом году. «Ни в коем случае не говорим, что сезон для него закончился. Мы ожидаем его возвращения», — приводит слова Купера The Athletic.

Также Купер добавил, что есть прогресс в восстановлении Никиты Кучерова, но в регулярном чемпионате НХЛ он на льду не появится.

Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в конце февраля 2020 года, затем в марте перенёс операцию на мышцах кора, но уже в июле повредил нижнюю часть тела. 8 апреля Стэмкос был травмирован в третьем периоде поединка против «Коламбус Блю Джекетс», после чего сообщалось, что он не поможет команде в семи ближайших матчах.

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