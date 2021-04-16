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«Динамо» вновь обыграло «Локо» в финале Кубка Харламова

«Динамо» вновь обыграло «Локо» в финале Кубка Харламова
Хоккей / МХЛ 0
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Во втором матче финальной серии Кубка Харламова – трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» на стадионе «ВТБ-Арена» переиграло ярославский «Локо» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Счёт на 6-й минуте открыл динамовец Иван Дидковский. На 13-й минуте в быстрой атаке ярославцы ответили своим голом – его забил Илья Чефанов. Но уже спустя три минуты хозяева вновь вышли вперёд – отличился Владислав Михайлов. Второй период прошёл без голов, а в третьем окончательный счёт установил Егор Аланов.

Динамовцы одержали вторую победу в финальной серии – накануне они переиграли «Локо» 2:1 по буллитам. Третий матч серии состоится в Ярославле 19 апреля в 18:00 мск.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат Западной конференции МХЛ на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
16 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локо
Ярославль
1:0 Дидковский (Тринеев) – 05:31' (5x5)   1:1 Чефанов (Абросимов) – 12:35' (5x5)   2:1 Михайлов (Прибыльский, Рашевский) – 15:47' (5x5)   3:1 Аланов (Тринеев, Дидковский) – 46:35' (5x5)
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