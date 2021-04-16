«Динамо» вновь обыграло «Локо» в финале Кубка Харламова

Во втором матче финальной серии Кубка Харламова – трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» на стадионе «ВТБ-Арена» переиграло ярославский «Локо» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).



Счёт на 6-й минуте открыл динамовец Иван Дидковский. На 13-й минуте в быстрой атаке ярославцы ответили своим голом – его забил Илья Чефанов. Но уже спустя три минуты хозяева вновь вышли вперёд – отличился Владислав Михайлов. Второй период прошёл без голов, а в третьем окончательный счёт установил Егор Аланов.



Динамовцы одержали вторую победу в финальной серии – накануне они переиграли «Локо» 2:1 по буллитам. Третий матч серии состоится в Ярославле 19 апреля в 18:00 мск.



«Динамо» завершило регулярный чемпионат Западной конференции МХЛ на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.