Защитник «Монреаля» Шьяро: драки – часть моей игры, и так будет всегда
Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро признался, что не представляет свою игру без драк с соперниками на льду. Шьяро вернулся в строй «Канадиенс», пропустив 15 игр после травмы руки и операции.
«Травма и операция не сильно меняет меня. Драки — часть моей игры. Это было всегда, и должно быть так всегда. Иногда вам нужно отвечать на вызовы. Моя работа — усложнить игру лучшим игрокам другой команды. Если они собираются бросить мне вызов, я буду готов ответить, так что на самом деле это ничего не меняет с точки зрения того, как я собираюсь играть», — цитирует Шьяро официальный сайт «Монреаля».
Сегодня ночью «Монреаль Канадиенс» встретится с «Калгари Флеймз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, начало – в 1:00 мск.
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