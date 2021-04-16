Лукоянов прооперирован после травмы, полученной в шестом матче финала Востока

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов успешно перенёс операцию после травмы, полученной в шестом матче финальной серии Восточной конференции против «Авангарда».



О небольшой травме форварда после матча говорил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Как сообщает Metaratings.ru, игрок получил перелом руки и был прооперирован в Казани.



Лукоянов в шестом матче провёл одну смену в первом периоде, которая длилась минуту и девять секунд, и больше не играл. Встреча закончилась победой «Ак Барса», но по итогам серии в финал Кубка Гагарина вышел «Авангард».

В нынешнем сезоне 32-летний Лукоянов в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 47 матчей и набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф он сыграл 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.