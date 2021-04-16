«Ванкувер» может вернуться на лёд в воскресном матче с «Торонто»

«Ванкувер Кэнакс» планирует вернуться к играм в НХЛ и сыграть 18 апреля с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте лиги.



«Ванкувер» не играет с 24 марта. 22 хоккеиста и четыре сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Национальная хоккейная лига объявила, что возвращение команды к игре, которое изначально было намечено на 16 апреля, отложено. В календарь Северного дивизиона были внесены изменения — проведение матчей продлено до 19 мая. Всего перенесено 10 игр «Ванкувера».



Согласно календарю, «Ванкувер» должен провести с «Торонто» две игры подряд — 18 и 20 апреля. Вчера и сегодня хоккеисты провели первые тренировки с 31 марта. В пятницу в «Ванкувере» заявили, что игроки идут на поправку, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объёме.

«Мои лёгкие «кричат». У «Ванкувера» 19 игр за месяц, там возмущены решением НХЛ Перед сезоном все были согласны с рисками, но теперь игроки могут вынудить НХЛ пойти на уступки.