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«Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе». Капризов – без очков

«Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе». Капризов – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» отличились Ник Бонино, Матс Цуккарелло и Зак Паризе. За «Сан-Хосе» забрасывали Томаш Гертл и Эвандер Кейн.

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, проведя на льду 15 минут 29 секунд. Его соотечественник из «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 17.33 на площадке имеет аналогичную статистику.

«Миннесота Уайлд», набрав 55 очков в 42 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (40) – 6-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Шимек, Власик) – 03:32' (5x5)   1:1 Бонино – 09:30' (5x5)   2:1 Цуккарелло (Раск) – 22:15' (5x5)   3:1 Паризе (Дамба, Бонино) – 23:20' (5x5)   3:2 Кейн – 53:43' (4x5)
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