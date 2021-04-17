«Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе». Капризов – без очков

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Миннесоты» отличились Ник Бонино, Матс Цуккарелло и Зак Паризе. За «Сан-Хосе» забрасывали Томаш Гертл и Эвандер Кейн.
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, проведя на льду 15 минут 29 секунд. Его соотечественник из «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 17.33 на площадке имеет аналогичную статистику.
«Миннесота Уайлд», набрав 55 очков в 42 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (40) – 6-е.
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