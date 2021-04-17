Голкипер «Бостона» Свейман оформил первый «сухарь» в карьере. У него 4 победы в 5 матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» встретился с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч прошёл в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Голкипер «Бостона» Джереми Свейман отразил 25 бросков и провёл первый в карьере матч «на ноль».

Как отмечается на официальной странице NHL Public Relations в «Твиттере», американец стал девятым вратарём-новичком, который сделал «сухарь» в нынешнем сезоне. Это третий показатель в истории лиги.



Рекорд был установлен в сезоне-2005/2006, когда сразу 17 вратарей-новичков оформили шат-ауты.

В пяти матчах в лиге 22-летний Свейман одержал четыре победы, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,78.



В двеяти матчах в АХЛ в его активе восемь побед. Свейман проводит первый сезон в профессиональном хоккее. До этого он три года выступал в NCAA за университет Мэна.