«Вегас» установил новый клубный рекорд в матче с «Анахаймом»
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал на своём льду «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0, которая позволила «рыцарям» продлить серию побед до пяти матчей.
«Рыцари» одержали 30-ю победу в сезоне. На это им потребовалось всего 43 матча.
Как отмечается на официальной странице NHL Public Relations в «Твиттере», это стало новым рекордом «Голден Найтс». В дебютном для команды в НХЛ сезоне-2017/1718 она одержала 30 побед за 44 матча
Напомним, «Вегас Голден Найтс», набрав 62 очка в 43 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (35) — 8-е.
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