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«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Попугаевым. У него один гол в 25 матчах сезона

«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Попугаевым. У него один гол в 25 матчах сезона
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» продлил контракт с 22-летним нападающим Никитой Попугаевым, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Твиттере».

Российский форвард пополнил состав клуба в ходе прошедшего регулярного чемпионата, перейдя из московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Попугаев принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при нулевом показателе полезности. За «Нефтехимик» отыграл 12 матчей, отдав три голевых передачи.

Напомним, ранее «Нефтехимик» на своём сайте объявил, что тренерский штаб во главе с Вячеславом Буцаевым покидает команду. Вместе с наставником ушли тренеры нижнекамцев Александр Завьялов и Павел Костичкин.

Буцаев ушёл с поста главного тренера «Нефтехимика»
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