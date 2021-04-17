«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Попугаевым. У него один гол в 25 матчах сезона
«Нефтехимик» продлил контракт с 22-летним нападающим Никитой Попугаевым, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Твиттере».
Российский форвард пополнил состав клуба в ходе прошедшего регулярного чемпионата, перейдя из московского «Динамо».
В нынешнем сезоне Попугаев принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при нулевом показателе полезности. За «Нефтехимик» отыграл 12 матчей, отдав три голевых передачи.
Напомним, ранее «Нефтехимик» на своём сайте объявил, что тренерский штаб во главе с Вячеславом Буцаевым покидает команду. Вместе с наставником ушли тренеры нижнекамцев Александр Завьялов и Павел Костичкин.
Буцаев ушёл с поста главного тренера «Нефтехимика»
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