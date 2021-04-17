Масисак: когда Гусев показывал свою лучшую игру, он был одним из лучших распасовщиков НХЛ

Обозреватель The Athletic Кори Масисак поделился мыслями о выступлении российского форварда Никиты Гусева.

«Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Где-то после 15 матчей прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром команды, был, пожалуй, самым креативным игроком клуба. Всё запуталось, когда «Нью-Джерси» сменил тренера и Никита не вписался в его систему, в отличие от системы предыдущих наставников. На старте сезона у него было не так много очков, он сначала скатился из первых двух звеньев в одну из нижних троек — а эта роль ему явно не подходит, — затем вообще не попадал в состав. В итоге его выставили на драфт отказов и отпустили, чтобы он нашёл новую команду. Я спросил Линди Раффа, были ли у Гусева какие-то проблемы перед стартом сезона, травма или коронавирус, которыми можно было бы объяснить его спад. Но он сказал, что никаких проблем не было, он просто плохо играл на старте, не реализовывал свои моменты, а потом, по сути, попал в немилость к тренеру.

Когда Гусев показывал свою лучшую игру в прошлом году, он, без сомнения, был одним из сильнейших распасовщиков не только в «Нью-Джерси», но и во всей лиге. Когда у него получается придержать шайбу, найти партнёра, он просто изумителен. И бросает он лучше, чем может показаться, у него коварный и хитрый бросок, которым он облапошивает соперников. А бывает, он смотрит на вратаря, но не бросает, а делает пас.

Я бы сказал, что это своеобразный и уникальный игрок, таких в НХЛ немного, большинство укладывается в определённые стандарты. И у тренера «Флориды» в прошлом уже получалось находить подход к таким уникальным игрокам, так что «Пантерз» могут ему подойти. Плюс его семья любит проводить время в Майами, в межсезонье туда приезжает много русских игроков», — сказал Масисак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.