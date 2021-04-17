Масисак: карьера Куликова может взять новый виток, он был главным сюрпризом в «Нью-Джерси»

Обозреватель The Athletic Кори Масисак поделился мыслями о выступлении российского защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрия Куликова.
«Куликов — это вообще прямо противоположный с Гусевым случай. Он стал главным сюрпризом сезона. Его приглашали на роль шестого-седьмого защитника, а он весь год отыграл во второй паре, проводил на льду по 19-20 минут за матч.
Помню, ещё во «Флориде» он был атакующим защитником, а теперь переделал себя в игрока оборонительного плана. Наверное, он был лучшим оборонительным защитником команды в этом году. Он сразу вписался в коллектив, большую часть времени выходил с Суббэном. Если Никита не сработался с новым тренером, то Куликова тренеры обожали. Они предоставили ему больший шанс, чем можно было ожидать, и он за него ухватился.
В это межсезонье он подписал однолетний контракт с небольшой зарплатой. Обычно в случае с 30-летними игроками это сигнал, что он приближается к концу карьеры. Но в этом году он здорово играл за «Нью-Джерси», если в «Эдмонтоне» продолжит в том же духе, то его карьера может взять новый виток. Возможно, он сможет подписать контракт уже на два-три года и на более крупную зарплату. Если раньше его карьера двигалась вниз, то теперь развернулась в обратном направлении», — сказал Масисак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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