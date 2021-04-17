Масисак: Охотюк — олдскульный игрок, непохожий на других русских, любит хитовать

Обозреватель The Athletic Кори Масисак поделился мыслями о выступлении российского защитника системы «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Охотюка.
«Думаю, Охотюку дадут сыграть один или два матча ближе к концу сезона. В обычный год он бы получил шанс после 50-60 матчей за «Биннингтон», но это не обычный год. Я видел несколько матчей «Биннингтона», он отличается от других русских игроков, любит применять силовые приёмы. В системе «Нью-Джерси» есть два человека — Охотюк и Кевин Баль, которых рассматривают как оборонительных защитников клуба в будущем. Вопрос в том, когда это случится, через год или через два. Не думаю, что «Нью-Джерси» видит Охотюка в первой паре, но в клубе считают, что он способен долго играть в НХЛ. Всё дело в его стиле игры, раньше таких защитников было пруд пруди, а сейчас мало. Можно сказать, он олдскульный игрок. Он будет любимцем болельщиков, фанаты обожают мощные хиты», — сказал Масисак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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