«Лос-Анджелес» объявил о возвращении зрителей на трибуны спустя 401 день

«Лос-Анджелес Кингз» на официальной странице в «Твиттере» объявил о возобновлении продаж билетов на домашние матчи Национальной хоккейной лиги в связи с изменением коронавирусного протокола в Калифорнии.

Отмечается, что число зрителей будет ограничено. Для того, чтобы попасть на арену, болельщикам будет необходимо пройти медосмотр и иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус или о полной вакцинации.



Как отмечает пресс-служба «королей», фанаты отсутствовали на трибунах в течение 401 дня.

Напомним, НХЛ объявила, что матчи «Колорадо Эвеланш» с «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз» перенесены из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в составе команды.



Две встречи с «Лос-Анджелес Кингз» должны были состояться этой ночью и 19 апреля, игра с «Сент-Луис Блюз» — 20 апреля. НХЛ ожидает, что «Колорадо» вернётся на лёд в следующем матче с «Сент-Луисом» — 22 апреля, а за день до него приступит к тренировкам.