«Лос-Анджелес» объявил о возвращении зрителей на трибуны спустя 401 день

«Лос-Анджелес Кингз» на официальной странице в «Твиттере» объявил о возобновлении продаж билетов на домашние матчи Национальной хоккейной лиги в связи с изменением коронавирусного протокола в Калифорнии.
Отмечается, что число зрителей будет ограничено. Для того, чтобы попасть на арену, болельщикам будет необходимо пройти медосмотр и иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус или о полной вакцинации.
Как отмечает пресс-служба «королей», фанаты отсутствовали на трибунах в течение 401 дня.
Напомним, НХЛ объявила, что матчи «Колорадо Эвеланш» с «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз» перенесены из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в составе команды.
Две встречи с «Лос-Анджелес Кингз» должны были состояться этой ночью и 19 апреля, игра с «Сент-Луис Блюз» — 20 апреля. НХЛ ожидает, что «Колорадо» вернётся на лёд в следующем матче с «Сент-Луисом» — 22 апреля, а за день до него приступит к тренировкам.
- 17 апреля 2021
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
10:58
-
10:33
-
10:23
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:41
-
07:30
-
05:29
-
04:35
-
03:30
-
00:02
- 16 апреля 2021
-
23:25
-
22:46
-
22:35
-
22:12
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:32
-
21:21
-
20:59
-
20:49
-
19:59
-
19:49
-
19:35