Хартли: уважаю ЦСКА, но у игроков «Авангарда» нет страха. Мы знаем, на что мы способны

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Мы очень много раз говорили и всегда повторяем, что вне зависимости от предыдущего матча, предыдущей серии надо оставить их позади. Свежи эмоции от наших побед в серии с «Ак Барсом», но времени действительно мало, и перед нами стоит новый серьёзный вызов. Надо оставить эмоции и двигаться вперёд. Я полностью доверяю своей команде, мы будем готовы.



Мы всегда полностью фокусируемся на своей команде. У нас свой стиль игры, своя система. ЦСКА — это своего рода модель на которую ориентируются в КХЛ, они здорово выращивают молодёжь, ЦСКА — это настоящая культура. Но и мы в своём клубе делаем то же самое. Мы прекрасно помним, что случилось два года назад, но мы хотим написать новую успешную главу омского хоккея. Мы усердно работали весь сезон, чтобы шаг за шагом двигаться к Кубку Гагарина, глотнуть из него победного напитка, и нас отделяет от этого всего четыре победы. Я с уважением отношусь к ЦСКА, но мы знаем, на что мы способны.



У меня плохая статистика против ЦСКА? ЦСКА — очень сильный клуб. Если посмотреть в целом, то ни одному клубу КХЛ не бывает легко против них. Если верить экспертам, то мы должны были проиграть и «Магнитке», и Казани, так что я на это всё не обращаю внимание. Мы здорово идем по сезону, и я доверяю ребятам. У нас были возможности проявить характер по ходу этого плей-офф, у ребят нет никакого страха. Прошлое не изменить, но мы можем построить будущее», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.