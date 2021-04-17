Хартли: ситуация для Секача нелёгкая, но вероятность его выхода в финале остаётся

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о ротации в команде и о состоянии форварда Иржи Секача.
«Небольшие возможности для ротации у «Авангарда»? В матче играют 20 хоккеистов. Я в них полностью уверен. Из всех ситуаций мы пока выходили успешно, и я хочу, чтобы у нас не было страха. Наша психология — ничего не боятся. Нам нечего терять, пока мы ещё ничего не выиграли.
В плей-офф всегда нужно контролировать эмоции. Конечно, это важная составляющая, но мы уже прошли через многие сложности в этом плей-офф, и, несмотря ни на что, мы не теряли самообладания. Мы можем контролировать только свои действия, именно за это я люблю свою команду. Мы способны абсолютно на всё.
У нас сейчас на отдых нет времени. Конечно, если бы был способ обойти правило и включить Иржи в составе, я бы с удовольствием это сделал. Секач — важный игрок для нашей команды, но сейчас у нас травмированы Чудинов и Емелин, соответственно, играют Покка и Каски. В нападении не так много вариантов. Для Иржи нелегкая ситуация, но мы с Секачем разговаривали. Я ему сказал, что он часть нашей команды, но ситуация такова. У ЦСКА примерно то же самое, но у них нет травм, с которыми столкнулись мы. Но вероятность выхода Иржи в финале всегда остаётся», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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