Источник: главный тренер «Витязя» Михаил Кравец покинет клуб

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец покинет команду, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что соглашение не будет продлено. Покинет тренерский штаб подмосковной команды и Александр Савченков, который будет помогать Алексею Кудашову в московском «Динамо».

Контракт нынешнего главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца заканчивается 30 апреля.

Напомним, наставник возглавляет подольскую команду с мая 2019 года.

В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.