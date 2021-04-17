Источник: главный тренер «Витязя» Михаил Кравец покинет клуб
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец покинет команду, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что соглашение не будет продлено. Покинет тренерский штаб подмосковной команды и Александр Савченков, который будет помогать Алексею Кудашову в московском «Динамо».
Контракт нынешнего главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца заканчивается 30 апреля.
Напомним, наставник возглавляет подольскую команду с мая 2019 года.
В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.
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