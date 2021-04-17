Каски: «Авангарду» не нужно менять свою игру. Ведь за счёт неё мы уже прошли так далеко

Защитник «Авангарда» Оливер Каски поделился ожиданиями от финальной серии с ЦСКА.

«Понятно, что у нас меньше времени на подготовку, чем у ЦСКА, но это не проблема. Сразу после победы в матче с Казанью ребята начали готовиться. Весь плей-офф играем одним составом? На эту ситуацию мы смотрим с двух сторон. Играем одним коллективом, много времени вместе на льду проводим. Наверное, отдых кому-то бы не помешал, но у нас прекрасная физподготовка, так что всё в порядке.



Пару лет назад я играл в финале чемпионата мира, но это один матч. С командой я ещё никогда не доходил до решающей серии. Мы шли к этому весь сезон, шаг за шагом, этот опыт для меня новый.



Мы два раза играли с ЦСКА в сезоне, дважды проиграли. Думаю, что нам не надо вносить изменения в нашу игру, мы должны оставаться самими собой. За счёт этих действий мы прошли так далеко, и они нам помогут добиваться успеха», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.