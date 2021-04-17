Зернов: ЦСКА — тот же соперник, что и два года назад. Игроки сменились, а система осталась

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов поделился ожиданиями от финальной серии с ЦСКА.



«Приятные эмоции, ребята успели отдохнуть. Мы всегда разбираем вратарей соперника, постараемся побольше Юханссону забить. Безусловно, мы выросли как коллектив за этот плей-офф. Все ребята друг за друга, вы сами всё видели.



ЦСКА — хорошая, системная команда, два раза с ними играли в сезоне, проиграли, но были равные матчи. Мы никогда ничего не меняем, играем в свой хоккей, ни под кого не подстраиваемся. Конечно, я готов к давлению, это плей-офф, все играют жёстко. Думаю, ЦСКА — это тот же самый соперник, что и два года назад. Хоть и много игроков поменялось у них, но тренер и система остались теми же», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.