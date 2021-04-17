Зернов: ЦСКА — тот же соперник, что и два года назад. Игроки сменились, а система осталась

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов поделился ожиданиями от финальной серии с ЦСКА.
«Приятные эмоции, ребята успели отдохнуть. Мы всегда разбираем вратарей соперника, постараемся побольше Юханссону забить. Безусловно, мы выросли как коллектив за этот плей-офф. Все ребята друг за друга, вы сами всё видели.
ЦСКА — хорошая, системная команда, два раза с ними играли в сезоне, проиграли, но были равные матчи. Мы никогда ничего не меняем, играем в свой хоккей, ни под кого не подстраиваемся. Конечно, я готов к давлению, это плей-офф, все играют жёстко. Думаю, ЦСКА — это тот же самый соперник, что и два года назад. Хоть и много игроков поменялось у них, но тренер и система остались теми же», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 17 апреля 2021
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
10:58
-
10:33
-
10:23
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:41
-
07:30
-
05:29
-
04:35
-
03:30
-
00:02
- 16 апреля 2021
-
23:25
-
22:46
-
22:35
-
22:12
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:32
-
21:21
-
20:59
-
20:49
-
19:59
-
19:49
-
19:35