Капризов впервые за 28 встреч не нанёс ни одного броска в створ. У него 1 очко в 4 матчах

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).
Как отмечает официальный сайт НХЛ на русском языке, россиянин впервые за последние 28 встреч не нанёс ни одного броска в створ: две попытки были заблокированы, ещё дважды шайба прошла мимо.
В этой встрече на счету нападающего один силовой приём и один перехват при двух потерях шайбы за 15.29 на льду, 2.49 из которых — в большинстве, при показателе полезности «0».
Капризов набрал 35 (16+19) очков в 42 матчах. Ему остаётся совершить одно результативное действие, чтобы повторить клубный рекорд для новичков, принадлежащий Мариану Габорику (36 очков в 71 матче в сезоне-2000/2001).
Он по-прежнему лидирует в сезонной гонке бомбардиров среди новичков. Отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» — пять очков.
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