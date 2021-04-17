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Тренер «Уайлд» — о тройке Паризе: это не 4-е звено. Приятно, когда есть глубина состава

Тренер «Уайлд» — о тройке Паризе: это не 4-е звено. Приятно, когда есть глубина состава
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) поделился мнением об игре номинально четвёртого звена команды, в котором сейчас играют Зак Паризе, Нико Штурм и Ник Бонино.

В последних двух матчах игроки этой тройки суммарно набрали 9 (4+5) очков.

«Это не четвёртое звено. Они играют замечательно и вносят существенный вклад в успехи.

Очень приятно, когда у тебя есть такая глубина состава и ты можешь выпускать звенья, не задумываясь о сопернике», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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