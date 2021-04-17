«Нефтехимик» расторг контракт с Волгиным. Он лучший защитник-бомбардир команды

Защитник Алексей Волгин покинул «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.
Клуб и 30-летний хоккеист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.
В этом сезоне КХЛ Волгин стал лучшим защитником-бомбардиром нижнекамской команды.
Он набрал 22 (6+16) очка при полезности «-6» в 60 матчах. В среднем игрок проводил на льду 19 минут и 49 секунд.
Ранее «Нефтехимик» продлил контракт с 22-летним нападающим Никитой Попугаевым. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при нулевом показателе полезности.
Напомним, ранее «Нефтехимик» на своём сайте объявил, что тренерский штаб во главе с Вячеславом Буцаевым покидает команду. Вместе с наставником ушли тренеры нижнекамцев Александр Завьялов и Павел Костичкин.
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