Российский голкипер «Сан-Хосе» Мельничук прервал четырёхматчевую серию поражений в АХЛ

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук одержал победу за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда» и прервал во встрече с «Техасом» четырёхматчевую серию из поражений в Американской хоккейной лиге (5:3).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам из 28. Для россиянина эта победа стала третьей в сезоне в 11 матчах. Также в текущем сезоне Мельничук провёл одну игру за основную команду «Шаркс» в Национальной хоккейной лиге – та игра завершилась победой «Сан-Хосе».

Предыдущий матч Мельничука за «Барракуду» завершился поражением со счётом 2:7. Тогда голкипер пропустил все семь шайб после 27 бросков.

В следующей игре «Сан-Хосе Барракуда» снова встретится с «Техасом» 18 апреля. Начало матча в 4:00 мск.