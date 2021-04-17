Ветераны «Динамо» возложили цветы на могилу Аркадия Чернышёва

Прославленные ветераны московского «Динамо» собрались на Ваганьковском кладбище, чтобы возложить цветы на могилу Аркадия Чернышева — одного из создателей нашего клуба, советской школы хоккея и заслуженного тренера СССР.
«Динамо» — это отдельная семейная история, потому что традиции всегда были здесь на первом месте. Не случайно мы все сегодня здесь собрались, разные поколения, которые из года в год общаются друг с другом. На нас возложена ответственность за сохранение традиций и передачи их дальше мальчишкам Академии, созданной когда-то Аркадием Ивановичем Чернышевым и носящей его имя», – цитирует главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова официальный сайт клуба.
Напомним, что Аркадий Иванович возглавлял «Динамо» 28 лет подряд. При Чернышеве-тренере динамовцы дважды выиграли чемпионат страны (1947, 1954), девять раз стали обладателями серебряных медалей и 12 раз — бронзовых, победили в Кубке СССР (1953).
828 матчей во главе «Динамо» — рекорд в истории клуба и российского хоккея в целом.
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