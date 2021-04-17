Болельщики «Магнитки» поддержали новокузнецкий «Металлург» в финале ВХЛ

Болельщики магнитогорского «Металлурга» приехали в Ханты-Мансийск на матч «Югра» – новокузнецкий «Металлург», чтобы поддержать «кузню» в финале плей-офф ВХЛ, сообщает официальная страница гостей во Вконтакте.

Напомним, что Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду принимает «Металлург» из Новокузнецка во втором матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. После трёх периодов счёт 1:1.



На 11-й минуте счёт в матче открыли гости: Дамир Рахимуллин вошёл в зону «Югры» и бросил в створ ворот, а на добивании первым оказался Александр Локтев, который броском в касание вывел «Металлург» вперёд.



На 46-й минуте хозяева отыгрались. Югорчане вчетвером открылись на передачу из-за ворот, однако бросок Ивана Лекомцева не попал в ворота. После суматохи у ворот ханты-мансийцев, шайба отлетела к Артёму Воронину, который отправил её в сетку – 1:1.



В первом матче серии «Югра» одержала победу со счётом 4:1.