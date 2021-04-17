«Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» во втором матче финала ВХЛ

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду в овертайме переиграла «Металлург» из Новокузнецка во втором матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).



На 11-й минуте счёт в матче открыли гости: Дамир Рахимуллин вошёл в зону «Югры» и бросил в створ ворот, а на добивании первым оказался Александр Локтев, который броском в касание вывел «Металлург» вперёд.



На 46-й минуте хозяева отыгрались. Югорчане вчетвером открылись на передачу из-за ворот, однако бросок Ивана Лекомцева не попал в ворота. После суматохи у ворот ханты-мансийцев шайба отлетела к Артёму Воронину, который отправил её в сетку – 1:1.



На третьей минуте овертайма Максим Верёвкин шикарной передачей вывел на пустые ворота Антона Берлёва, который принёс «Югре» победу – 2:1.

После двух матчей серии югорчане ведут в счёте 2-0.