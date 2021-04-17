Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» во втором матче финала ВХЛ

«Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» во втором матче финала ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0
Аудио-версия:

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду в овертайме переиграла «Металлург» из Новокузнецка во втором матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 11-й минуте счёт в матче открыли гости: Дамир Рахимуллин вошёл в зону «Югры» и бросил в створ ворот, а на добивании первым оказался Александр Локтев, который броском в касание вывел «Металлург» вперёд.

На 46-й минуте хозяева отыгрались. Югорчане вчетвером открылись на передачу из-за ворот, однако бросок Ивана Лекомцева не попал в ворота. После суматохи у ворот ханты-мансийцев шайба отлетела к Артёму Воронину, который отправил её в сетку – 1:1.

На третьей минуте овертайма Максим Верёвкин шикарной передачей вывел на пустые ворота Антона Берлёва, который принёс «Югре» победу – 2:1.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
17 апреля 2021, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Локтев (Рахимуллин, Кулда) – 10:47' (5x5)   1:1 Воронин (Антипов) – 45:25' (5x5)   2:1 Берлёв (Верёвкин, Пилипенко) – 63:18' (5x4)

После двух матчей серии югорчане ведут в счёте 2-0.

Болельщики «Магнитки» поддержали новокузнецкий «Металлург» в финале ВХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021