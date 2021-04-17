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Самсонов вернулся после травмы и сыграет в стартовом составе «Вашингтона» с «Филадельфией»

Самсонов вернулся после травмы и сыграет в стартовом составе «Вашингтона» с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов вернулся после травмы и в ближайшем матче с «Филадельфией Флайерз» выйдет в стартовом составе, сообщает журналист Саманта Пэлл.

«По словам главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта Илья Самсонов сегодня будет в воротах против «Флайерз». Он не принял участия в пятницу в игре против «Баффало Сэйбрз» из-за травмы верхней части тела», – написала Пэлл в «Твиттере».

Напомним, что «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» 17 апреля в 19:30 мск.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья Самсонов провёл 15 игр и оформил один шат-аут.

После 44 игр «Кэпиталз» лидирует в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. Вторую строчку занимает «Нью-Йорк Айлендерс», у которого набрано на два очка меньше.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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