Бадюков: серия «Ак Барс» – «Авангард» вошла в историю, как одна из ярких и интересных

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением о финальной серии плей-офф Восточной конференции, где играли «Авангард» и «Ак Барс».

«Уникальная серия. В истории никогда такого не было, чтобы побеждали только гости. В седьмом матче овертайм при счете 3:3, и все решила седьмая шайба. Безусловно, эта серия уже вошла в историю, как одна из самых ярких и интересных. Соперники проводили матчи на серьезных эмоциях, никто не хотел уступать.

В регулярном чемпионате побеждали только хозяева, но в плей-офф все было наоборот. В плане системы игры встречались одинаковых команды. Казанцы дольше отдыхали, но «Авангард» уравнял это преимущество в самом начале серии. Достаточно игроков выстрелили в этой серии, хоккеисты открывали для себя новый уровень. Это отражалось не только в набранных очках, но и в самой игре», – цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.