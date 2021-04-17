Первый номер «Филадельфии» Харт получил травму и выбыл из строя

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт получил травму нижней части тела и выбыл из строя, сообщает журналист Билл Мельтцер.

Напомним, что в ближайшем матче «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 17 апреля в 19:30 мск.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Картер Харт провёл 27 игр и сделал один шат-аут.

После 43 игр «Флайерз» с 46 очками занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона. «Вашингтон» же лидирует в таблице Востока с 60 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов восстановился после травмы и выйдет в стартовом составе столичной команды на встречу с «Филадельфией».