Первый номер «Филадельфии» Харт получил травму и выбыл из строя
Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт получил травму нижней части тела и выбыл из строя, сообщает журналист Билл Мельтцер.
Напомним, что в ближайшем матче «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 17 апреля в 19:30 мск.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Картер Харт провёл 27 игр и сделал один шат-аут.
После 43 игр «Флайерз» с 46 очками занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона. «Вашингтон» же лидирует в таблице Востока с 60 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов восстановился после травмы и выйдет в стартовом составе столичной команды на встречу с «Филадельфией».
Самсонов вернулся после травмы и сыграет в стартовом составе «Вашингтона» с «Филадельфией»
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