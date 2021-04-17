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Иван Проворов забросил «Вашингтону» за секунду до конца периода

Иван Проворов забросил «Вашингтону» за секунду до конца периода
Хоккей / НХЛ 0

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче, а его соотечественник Иван Проворов сравнял счёт за секунду до конца периода.

На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.

Эта шайба стала для Проворова 50-й в Национальной хоккейной лиге.

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