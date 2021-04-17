Голкипер «Филадельфии» Лайон стал 147-м в истории НХЛ, кому забрасывал Александр Овечкин

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче, а голкипер Алекс Лайон стал 147-м в истории НХЛ, кому забивал россиянин.



На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче. Голкипер «Флайерз» Алекс Лайон стал 147-м голкипером в истории НХЛ, пропустившим от российского форварда.

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За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.



Больше всех голов в лиге капитан столичной команды забил в ворота Хенрика Лундквиста и Марка-Андре Флёри (по 37 шайб), топ-3 замыкает Кэри Прайс (25).