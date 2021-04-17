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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил через 33 секунды после начала второго периода

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил через 33 секунды после начала второго периода
Хоккей / НХЛ 0
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17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов вывел вперёд «Вашингтон» в начале второго периода (2:1).

На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.

На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз».

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Иван Проворов забросил «Вашингтону» за секунду до конца периода
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