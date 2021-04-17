Овечкин оформил дубль с «Филадельфией» и сократил отставание от Дионна до одной шайбы

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. К 27-й минуте счёт в матче 2:2.



На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.



За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.



На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Для Александра Овечкина эта шайба стала 730-й за карьеру в НХЛ.



Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).