Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода. К 33-й минуте матча хозяева ведут в счёте (4:1).



На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 11-й минуте Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада и Панарина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 21-й Артемий Панарин получил шайбу на правом фланге, вошёл в зону и мощно бросил – 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».