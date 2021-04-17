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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода
Хоккей / НХЛ 0
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17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода. К 33-й минуте матча хозяева ведут в счёте (4:1).

На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 11-й минуте Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада и Панарина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 21-й Артемий Панарин получил шайбу на правом фланге, вошёл в зону и мощно бросил – 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Бучневич в день рождения оформил дубль с «Нью-Джерси» за 12 минут с начала матча
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