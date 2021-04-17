Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Евгений Кузнецов забил четвёртую шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

Евгений Кузнецов забил четвёртую шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил четвёртую шайбу «Кэпиталз». После второго периода «Вашингтон» ведёт в счёте – 4:2.

На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.

На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве.

На 36-й минуте Евгений Кузнецов получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Овечкин оформил дубль с «Филадельфией» и сократил отставание от Дионна до одной шайбы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021