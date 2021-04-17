Евгений Кузнецов забил четвёртую шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил четвёртую шайбу «Кэпиталз». После второго периода «Вашингтон» ведёт в счёте – 4:2.



На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джо Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.



За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.



На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве.



На 36-й минуте Евгений Кузнецов получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2.

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