Иван Проворов стал седьмым защитником «Флайерз» в истории, забросившим 50 шайб

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в матче с «Вашингтон Кэпиталз» забросил за секунду до конца первого периода. Эта шайба стала для защитника 50-й в НХЛ.
За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.
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Таким образом, россиянин стал шестым защитником «Филадельфии», который забросил 50 шайб в Национальной хоккейной лиге. В этом списке Проворов присоединился к Марку Хоу (138), Эрику Дежардену (93), Тому Бладону (67), Бену Уилсону (59), Шейн Гостисбехере (59) и Бобу Дейли ( 56).
Напомним, что «Флайерз» уступили «Вашингтону» со счётом 3:6.
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