Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.
Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. В активе россиянина стало 50 (16+34) очков в 33 матчах сезона, что является девятым результатом в гонке бомбардиров. При этом необходимо заметить, что Панарин пропустил значительную часть сезона после обвинений в свой адрес со стороны Андрея Назарова.
29-летний нападающий уступает только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (69 очков в 42 матчах) по показателю «очки за матч» в этом сезоне НХЛ. В среднем Панарин набирает 1,52 очка за матч, тогда как Макдэвид — 1,64. При этом российский форвард превзошёл результат одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля, в активе которого 61 очко в 42 матчах (1,45 очка за матч).
- 17 апреля 2021
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