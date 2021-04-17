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Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. В активе россиянина стало 50 (16+34) очков в 33 матчах сезона, что является девятым результатом в гонке бомбардиров. При этом необходимо заметить, что Панарин пропустил значительную часть сезона после обвинений в свой адрес со стороны Андрея Назарова.

29-летний нападающий уступает только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (69 очков в 42 матчах) по показателю «очки за матч» в этом сезоне НХЛ. В среднем Панарин набирает 1,52 очка за матч, тогда как Макдэвид — 1,64. При этом российский форвард превзошёл результат одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля, в активе которого 61 очко в 42 матчах (1,45 очка за матч).

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Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.
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