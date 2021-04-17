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Защитник «Оттавы» Артём Зуб открыл счёт в матче с «Монреалем»

17 апреля «Монреаль Канадиенз» принимает «Оттаву Сенаторз» на арене «Белл-центр» в Монреале. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб открыл счёт во встрече с «Монреалем» на четвёртой минуте.

Зуб получил шайбу, направленную из-за ворот, между двумя пятаками и в одиночестве бросил в левую от себя девятку.

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Эта шайба стала для Зуба третьей в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что защитник проводит первый сезон в НХЛ. На данный момент россиянин провёл 36 игр с учётом встречи с «Монреалем» и набрал 10 очков за результативность: забросил три шайбы и отдал семь передач.

«Оттава» после 44 матчей с 32 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.