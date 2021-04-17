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Панарин: Бучневич — хоккеист с большим IQ. Такому дню рождения можно позавидовать

Панарин: Бучневич — хоккеист с большим IQ. Такому дню рождения можно позавидовать
Хоккей / НХЛ 0
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

«Насколько удалось подчистить некоторые моменты в нашей игре, о которых я говорил в прошлый раз? По-моему, ни на сколько не удалось. Забили голы, а потом опять расслабились и достаточно много пропустили. Если бы играли строже, получилась бы другая игра.

Бучневич – очень хороший игрок, с большим хоккейным IQ. Поздравляю его с днём рождения. Конечно, можно позавидовать такому дню, когда забиваешь хет-трик. Рад за него. Важный игрок для команды, играет в обороне, в меньшинстве, в атаке. Рады иметь его в команде», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз»: сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу, а Бучневич трижды отличился в этом матче.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения!
Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.
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