Панарин: Бучневич — хоккеист с большим IQ. Такому дню рождения можно позавидовать

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).
«Насколько удалось подчистить некоторые моменты в нашей игре, о которых я говорил в прошлый раз? По-моему, ни на сколько не удалось. Забили голы, а потом опять расслабились и достаточно много пропустили. Если бы играли строже, получилась бы другая игра.
Бучневич – очень хороший игрок, с большим хоккейным IQ. Поздравляю его с днём рождения. Конечно, можно позавидовать такому дню, когда забиваешь хет-трик. Рад за него. Важный игрок для команды, играет в обороне, в меньшинстве, в атаке. Рады иметь его в команде», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз»: сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу, а Бучневич трижды отличился в этом матче.
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