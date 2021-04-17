Панарин — о плей-офф: «Рейнджерс» делают всё возможное, многое зависит от других команд

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

«В принципе, команда чувствует себя хорошо, особенно когда выигрываем матчи. Пока не продвигаемся, потому что другие команды тоже выигрывают. Делаем всё возможное, что можем сделать. Многое зависит от других команд», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз»: сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.

Напомним, что после 44 игр «Рейнджерс» с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.