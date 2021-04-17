Бучневич: хет-трик — лучший подарок, жаль, что день рождения только раз в году

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал хет-трик в свой день рождения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Пожалуй, хет-трик – лучший подарок себе на день рождения. Жаль, что день рождения только раз в году. Я не прочь забивать побольше. Я стал лучше понимать свою роль, стал старше, лучше понимаю хоккей, своё тело, что от меня хотят тренеры. Любому молодому игроку тяжело сразу всё схватить. Надеюсь, буду играть ещё лучше.

Нам надо продолжать делать то, что мы делали в последних двух матчах – рано забивать, держать игру под контролем лучше, чем сегодня, в третьем периоде. Пропустили два гола «четыре на четыре», заставили понервничать своих тренеров и фанатов», – сказал Бучневич на пресс-конференции.

Напомним, что «Рейнджерс» обыграли «Дэвилз» со счётом 6:3.