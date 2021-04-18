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Сухая серия Шестёркина – самая длинная в «Рейнджерс» за 94 года

Сухая серия Шестёркина – самая длинная в «Рейнджерс» за 94 года
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил самую продолжительную серию клуба без пропущенных шайб за 94 года среди вратарей-новичков.

Сухая серия российского голкипера прервалась в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» на отметке 152 минуты 37 секунд. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по этому показателю Лорне Чабот. В 1927 году голкипер не пропускал 195 минут и 46 секунд.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин провёл 26 игр и оформил два шат-аута.

«Рейнджерс» после 44 игр с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Кстати, во встрече с «Нью-Джерси» Шестёркин установил новый рекорд клуба по самой длинной серии без пропущенных шайб с одним соперником.

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Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.
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