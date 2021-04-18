Канадский форвард «Вашингтона» назвал Овечкина Базукой после матча с «Филадельфией»
Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта передал повязку лучшего нападающего российскому форварду Александру Овечкину. Манта назвал россиянина Базукой.
Награду лучшего защитника получил ещё один россиянин – Дмитрий Орлов, забросивший одну из шайб команды.
Напомним, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 6:3, а Александр Овечкин оформил дубль. Кстати, в матче отличился ещё один российский форвард – Евгений Кузнецов.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин набрал 42 очка за результативность (24+18), у Орлова – 14 очков (7+7).
После 45 игр «Кэпиталз» лидирует в таблице Восточного дивизиона с 62 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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