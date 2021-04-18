Владислав Гавриков забил второй гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился первый период. За «Даллас» отличился Джейми Бенн. Единственную на данный момент шайбу за «Коламбус» забросил российский защитник Владислав Гавриков. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне лиги. Также на его счету 6 результативных передач в 44 матчах. Всего в НХЛ Гавриков провёл 114 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.