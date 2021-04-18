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«Чикаго» разгромил «Детройт», Задоров и Наместников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Уайатт Калинюк и Пиус Зутер. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В другом матче «Аризона Койотс» обыграла Сент-Луис Блюз» (3:2), «Эдмонтон Ойлерз» победил «Виннипег Джетс» (3:0).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.