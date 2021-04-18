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«Чикаго» разгромил «Детройт», Задоров и Наместников – без очков

«Чикаго» разгромил «Детройт», Задоров и Наместников – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Уайатт Калинюк и Пиус Зутер. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В другом матче «Аризона Койотс» обыграла Сент-Луис Блюз» (3:2), «Эдмонтон Ойлерз» победил «Виннипег Джетс» (3:0).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Хиностроза) – 19:39' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Хагель, Мёрфи) – 32:40' (5x5)   0:3 Калинюк (Хиностроза, Кейн) – 41:16' (5x5)   0:4 Зутер – 55:27' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бле (Перрон, Парэйко) – 01:23' (5x5)   0:2 Бозак (Хоффман, Данн) – 08:14' (5x4)   1:2 Голигоски (Шмальц, Гарланд) – 21:41' (5x5)   2:2 Келлер (Экман-Ларссон, Дворак) – 30:34' (5x4)   3:2 Бантинг (Чикран, Фишер) – 44:00' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бэрри (Макдэвид, Ямамото) – 31:59' (5x4)   0:2 Пульюярви (Макдэвид, Драйзайтль) – 46:37' (5x5)   0:3 Чиассон (Бэрри, Драйзайтль) – 52:57' (5x4)
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