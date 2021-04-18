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«Флорида» обыграла «Тампу» в матче с 8 голами, у Гусева и Сергачёва – по очку

«Флорида» обыграла «Тампу» в матче с 8 голами, у Гусева и Сергачёва – по очку
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

За «Флориду» забивали Брэндон Монтур, Александр Барков, Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано Энтони Дюклер. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский совершил 28 сейвов.

За «Тампу» отличились Брейден Пойнт, Эрик Чернак и Мэтью Жозеф. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Беннетт) – 08:41' (5x5)   0:2 Барков (Хёрнквист, Гусев) – 12:31' (5x4)   1:2 Пойнт (Барре-Буле, Сергачёв) – 13:40' (5x5)   1:3 Юбердо (Нутиваара, Беннетт) – 19:52' (5x5)   1:4 Ватрано – 37:34' (5x5)   2:4 Чернак (Коулман, Хедман) – 39:15' (5x5)   3:4 Жозеф (Хедман, Пойнт) – 41:53' (5x5)   3:5 Дюклер (Гудас) – 59:10' (en)
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