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Хедман стал четвёртым игроком в истории «Тампы», сделавшим 400 результативных передач

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

За «Тампу» отличились Брейден Пойнт, Эрик Чернак и Мэтью Жозеф. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей, а шведский хоккеист Виктор Хедман записал на свой счёт 2 (0+2) очка. Первая голевая передача стала для Хедмана 400-й за карьеру в НХЛ и клубе. Виктор стал четвёртым игроком в истории «Тампы», сделавшим 400 результативных передач.

Клубный рекорд принадлежит Мартину Сан-Луи, в активе которого 588 передачи в 978 матчах. Второе место занимает Венсан Лекавалье (491 в 1027). Топ-3 замыкает капитан команды Стивен Стэмкос (427 в 841), следом располагается Хедман (401 в 806).