Капризов и другие игроки «Миннесоты» поздравили Марло с повторением рекорда Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.
Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1767-м за карьеру в НХЛ. Он повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории лиги. После игры хоккеисты «Уайлд», в том числе российский нападающий Кирилл Капризов, поздравили форварда «Шаркс» с великим достижением.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Миннесоты».
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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