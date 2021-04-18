Кэссиди — о Холле: я пока не собираюсь переоценивать этого нападающего
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0) поделился мнением о форварде Тейлоре Холле.
Канадский нападающий перешёл в «Брюинз» перед дедлайном в результате обмена из «Баффало Сэйбрз». В новом клубе 29-летний форвард провёл три матча, в которых забросил две шайбы. В составе «клинков» Тейлор забил столько же голов за 37 матчей.
«Он определённо создает пространство в атаке для своих партнеров. Холл очень хорошо играет на скорости, ищет открытых ребят.Но мы с ним ещё будем разбирать систему нашей игры, чтобы понять структуру, и чтобы всё было идеально. Я пока не собираюсь переоценивать этого нападающего», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ в русской версии.
Холл забил первый гол за «Бостон», прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в сезоне
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