Кэссиди — о Холле: я пока не собираюсь переоценивать этого нападающего

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0) поделился мнением о форварде Тейлоре Холле.

Канадский нападающий перешёл в «Брюинз» перед дедлайном в результате обмена из «Баффало Сэйбрз». В новом клубе 29-летний форвард провёл три матча, в которых забросил две шайбы. В составе «клинков» Тейлор забил столько же голов за 37 матчей.

«Он определённо создает пространство в атаке для своих партнеров. Холл очень хорошо играет на скорости, ищет открытых ребят.Но мы с ним ещё будем разбирать систему нашей игры, чтобы понять структуру, и чтобы всё было идеально. Я пока не собираюсь переоценивать этого нападающего», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ в русской версии.