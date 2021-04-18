Источник: форвард «Ак Барса» Галиев близок к переходу в «Динамо»

Форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев с большой долей вероятности продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Галиева с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, после чего 29-летний форвард станет неограниченно свободным агентом в КХЛ. Галиев играл за «Ак Барс» с 2017 года, с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Предыдущие девять сезонов воспитанник школы «Динамо» провёл в Северной Америке, в НХЛ сыграв 26 матчей за «Вашингтон».
«Ак Барс» в сезоне-2020/2021 дошёл до финала Восточной конференции, где со счётом 3-4 в серии уступил омскому «Авангарду». Галиев набрал 27 (16+11 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и 9 (4+5) очков в 15 встречах плей-офф.
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