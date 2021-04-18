ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 18:00
Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:00 мск.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3.
В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встретятся одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина
Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.
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